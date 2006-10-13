Президент «Манчестер Сити»: «Предлагали Месси оклад в три раза больше, чем в «Барсе». Он отказал»

Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о попытке подписать форварда «Барселоны» .

«Мы просили Пепа Гвардиолу поговорить с ним. Мы предлагали Месси оклад в три раза больше, чем в «Барселоне». Он отказал», – признался аль Мубарак.

Месси играл под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.

В январе этого года появилась информация, что зарплата Месси в «Барселоне» по текущему контракту составляет 104 миллиона евро в год до вычета налогов.

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