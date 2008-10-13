Лига наций. Германия играет с Голландией, Ирландия принимает Данию

Лига наций
3-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 16.00, «Городской стадион Трнава»
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Словакия –
Дубравка, Шкриньяр, Губочан (Ганцко, 80), Шкртел, Пекарик (Сабо, 46), Куцка (Вайсс, 54), Мак, Гамшик, Лоботка, Дуда, Немец.
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Чехия –
Вацлик, Челюстка, Кадержабек (Новак, 63), Гебре Селассие, Брабец, Соучек, Змргал, Дочкал, Павелка, Крменчик (Шик, 73), Выдра (Янкто, 89).
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Гол:
- 0:1 – 50, пенальти Чиполина.
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Армения –
Айрапетян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Оганесян, Мхитарян, Барсегян (Саркисов, 61), Казарян, Малакян (Пиццелли, 46), Мовсисян (Адамян, 69), Григорян.
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Гибралтар –
Голдуин, Чиполина, Оливеро, Чиполина, Понс (Эннесли, 90), Бардон, Сарджент, Эрнандес (Бритто, 85), Уокер, Кассиаро, Кумбз (Стайч, 70).
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Голы:
- 1:0 – 33 Казаишвили, 2:0 – 84 Казаишвили, 3:0 – 90 Канкава.
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Грузия –
Лория, Какабадзе, Кверквелия, Наваловский, Кашия, Китейшвили (Ананидзе, 68), Казаишвили, Чакветадзе (Чантуришвили, 90), Канкава, Квеквескири, Качарава (Гвилия, 81).
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Андорра –
Гомес Морейра, Родригес Сория, Сан-Николас, Сервос, Мартинес, Вьейра, Ребес (Пухоль, 78), Лима, Валес, Макс Льовера (Гарсия, 45), Рубио (Рубио, 88).
- Предупреждения:
- Мартинес (28), Макс Льовера (34), Китейшвили (38), Гарсия (51), Родригес Сория (59).
- Удаление:
- Вьейра (90).
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Уллеволл»
- Гол:
- 1:0 – 45 Сельнэс.
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Норвегия –
Ярстейн, Рустед, Алеэсами, Эльабделлауи, Ховланд, Эльюнусси (Йонсен, 75), Юхансен (Фоссум, 80), Эльюнусси (Линнес, 90), Хенриксен, Кинг, Сельнэс.
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Словения –
Белец, Мевля, Йокич, Скубиц, Крайнц (Митрович, 9), Чрнигой (Иличич, 61), Крхин, Штулац (Бийол, 46), Зайц, Безяк, Шпорар.
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Даугава»
- Голы:
- 0:1 – 16 Зайнутдинов, 1:1 – 40 Карашаускс.
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Латвия –
Ванин, Дубра, Ягодинский, Максименко, Савальниекс, Ругин (Цыганик, 67), Исаев (Фертов, 27), Лукьянов, Шабала, Ракель, Карашаускс (Гутковский, 73).
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Казахстан –
Эрич, Постников, Шомко, Бейсебеков, Малый, Куат, Исламхан (Федин, 75), Зайнутдинов (Сейдахмет, 65), Жуков, Муртазаев (Турысбек, 82), Щеткин.
- Предупреждения:
- Куат (39), Бейсебеков (43), Сейдахмет (77), Шабала (89).
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Филипп II»
- Голы:
- 1:0 – 10 Трайковски, 2:0 – 30 Трайковски, 3:0 – 36 Пандев.
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Македония –
Димитриевски, Бейтулаи, Зайков, Муслиу, Алиоски, Элмаз, Хасани, Барди, Трайковски, Пандев, Несторовски.
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Лихтенштейн –
Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Геппель, Визер, Вольфингер, Зеле (Губсер, 29), Бюхель, Польверино, Хаслер, Йылдыз.
- Предупреждение:
- Трайковски (2).
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
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Дания –
Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Дальсгор, Ларсен, Шене, Дилэйни, Систо, Поульсен, Дольберг, Брэйтуэйт.
- Предупреждение:
- Артер (8).
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Болгарска армия»
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Болгария –
Илиев, Недялков, Занев, Попов, Бодуров, Славчев, Костадинов, Краев, Неделев, Попов, Десподов.
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Амстердам Арена»
- Гол:
- 1:0 – 30 ван Дейк.
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Голландия –
Силлессен, ван Дейк, Блинд, де Лигт, Думфрис, Бабел, де Йонг, Бергвейн, Вейналдум, Депай, де Рон.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.