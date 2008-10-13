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    Лига наций. Германия играет с Голландией, Ирландия принимает Данию

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    Лига наций

    3-й тур

    Словакия – Чехия 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    13 октября, 16.00, «Городской стадион Трнава»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 52 Крменчик, 1:1 – 62 Гамшик, 1:2 – 76 Шик.
    СловакияДубравка, Шкриньяр, Губочан (Ганцко, 80), Шкртел, Пекарик (Сабо, 46), Куцка (Вайсс, 54), Мак, Гамшик, Лоботка, Дуда, Немец.
    ЧехияВацлик, Челюстка, Кадержабек (Новак, 63), Гебре Селассие, Брабец, Соучек, Змргал, Дочкал, Павелка, Крменчик (Шик, 73), Выдра (Янкто, 89).
    Предупреждения:
    Дочкал (22), Губочан (27), Шкртел (29), Соучек (38), Гебре Селассие (75), Шкриньяр (83).
    Армения – Гибралтар 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    13 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 50, пенальти Чиполина.
    АрменияАйрапетян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Оганесян, Мхитарян, Барсегян (Саркисов, 61), Казарян, Малакян (Пиццелли, 46), Мовсисян (Адамян, 69), Григорян.
    ГибралтарГолдуин, Чиполина, Оливеро, Чиполина, Понс (Эннесли, 90), Бардон, Сарджент, Эрнандес (Бритто, 85), Уокер, Кассиаро, Кумбз (Стайч, 70).
    Предупреждения:
    Мкоян (49), Голдуин (67), Бардон (86), Казарян (90), Чиполина (90), Стайч (90).
    Грузия – Андорра 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    13 октября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Казаишвили, 2:0 – 84 Казаишвили, 3:0 – 90 Канкава.
    ГрузияЛория, Какабадзе, Кверквелия, Наваловский, Кашия, Китейшвили (Ананидзе, 68), Казаишвили, Чакветадзе (Чантуришвили, 90), Канкава, Квеквескири, Качарава (Гвилия, 81).
    АндорраГомес Морейра, Родригес Сория, Сан-Николас, Сервос, Мартинес, Вьейра, Ребес (Пухоль, 78), Лима, Валес, Макс Льовера (Гарсия, 45), Рубио (Рубио, 88).
    Предупреждения:
    Мартинес (28), Макс Льовера (34), Китейшвили (38), Гарсия (51), Родригес Сория (59).
    Удаление:
    Вьейра (90).
    Норвегия – Словения 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 октября, 19.00, «Уллеволл»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 45 Сельнэс.
    НорвегияЯрстейн, Рустед, Алеэсами, Эльабделлауи, Ховланд, Эльюнусси (Йонсен, 75), Юхансен (Фоссум, 80), Эльюнусси (Линнес, 90), Хенриксен, Кинг, Сельнэс.
    СловенияБелец, Мевля, Йокич, Скубиц, Крайнц (Митрович, 9), Чрнигой (Иличич, 61), Крхин, Штулац (Бийол, 46), Зайц, Безяк, Шпорар.
    Предупреждения:
    Эльюнусси (43), Бийол (84).
    Латвия – Казахстан 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    13 октября, 19.00, «Даугава»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 16 Зайнутдинов, 1:1 – 40 Карашаускс.
    ЛатвияВанин, Дубра, Ягодинский, Максименко, Савальниекс, Ругин (Цыганик, 67), Исаев (Фертов, 27), Лукьянов, Шабала, Ракель, Карашаускс (Гутковский, 73).
    КазахстанЭрич, Постников, Шомко, Бейсебеков, Малый, Куат, Исламхан (Федин, 75), Зайнутдинов (Сейдахмет, 65), Жуков, Муртазаев (Турысбек, 82), Щеткин.
    Предупреждения:
    Куат (39), Бейсебеков (43), Сейдахмет (77), Шабала (89).
    Македония – Лихтенштейн 3:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 октября, 21.45, «Филипп II»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Трайковски, 2:0 – 30 Трайковски, 3:0 – 36 Пандев.
    МакедонияДимитриевски, Бейтулаи, Зайков, Муслиу, Алиоски, Элмаз, Хасани, Барди, Трайковски, Пандев, Несторовски.
    ЛихтенштейнБюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Геппель, Визер, Вольфингер, Зеле (Губсер, 29), Бюхель, Польверино, Хаслер, Йылдыз.
    Предупреждение:
    Трайковски (2).
    Ирландия – Дания 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    ИрландияРэндолф, Доэрти, Кристи, Лонг, Даффи, Хендрик, Артер, Макклейн, О`Дода, Кио, Лонг.
    ДанияШмейхель, Кьер, Йоргенсен, Дальсгор, Ларсен, Шене, Дилэйни, Систо, Поульсен, Дольберг, Брэйтуэйт.
    Предупреждение:
    Артер (8).
    Болгария – Кипр 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 октября, 21.45, «Болгарска армия»
    превью матча онлайн статистика
    БолгарияИлиев, Недялков, Занев, Попов, Бодуров, Славчев, Костадинов, Краев, Неделев, Попов, Десподов.
    КипрПанаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Кусулос, Артиматас, Деметриу, Авраам, Папулис, Сотериу, Кастанос.
    Голландия – Германия 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 октября, 21.45, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 30 ван Дейк.
    ГолландияСиллессен, ван Дейк, Блинд, де Лигт, Думфрис, Бабел, де Йонг, Бергвейн, Вейналдум, Депай, де Рон.
    ГерманияНойер, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Хектор, Джан, Кроос, Гинтер, Ут, Мюллер, Вернер.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица групп Лиги наций

    Календарь Лиги наций

    Статистика Лиги наций

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