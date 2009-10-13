Геннадий Карпоносов: «За что называть Медведеву предательницей? За то, что хочет завоевать золото?»

Старший тренер сборной России по танцам на льду Геннадий Карпоносов не понимает критику в адрес Евгении Медведевой после ее перехода от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

«В этой истории я не могу понять: за что критиковать Медведеву, за что называть ее предательницей? За то, что решила попробовать что-то иное? За то, что хочет завоевывать золото? Замечу, не только для себя — и для России.

Говорят, все произошло из-за того, что Женя не смогла смириться со вторым местом. Но если вы помните, это общественность заранее повесила на Медведеву олимпийское золото. И я представляю, что она чувствовала. Когда есть лидер, а ты ему дышишь в спину, с такой ситуацией справиться можно. А когда дышат тебе, но на финише обходят, это сложно принять.

Какая короткая у многих память! Как легко забыли о том, что Медведева сделала не только для нашего фигурного катания, но и для олимпийского движения.

Это ведь она со сломанной ногой, вместо того чтобы заниматься восстановлением, поехала выступать на заседание МОК, где решалась судьба поездки сборной России на Олимпиаду-2018. И не в последнюю очередь благодаря ее выступлению нашу команду допустили к Играм», – рассказал Карпоносов.

«Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?». Медведева до сих пор переживает Олимпиаду