Марадона о Месси в сборной: «Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет»

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона высказался о том, почему форвард «Барселоны» не является лидером команды.

«Месси отличный футболист, но он этого не понимает [как быть лидером].

Перед разговором с тренером он поиграет в PlayStation, а потом выйдет на поле. Он просит и хочет быть лидером. Он лучший в мире вместе с Роналду.

Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет. Больше не поклоняйтесь Месси. Месси в «Барселоне» и Месси в сборной Аргентины – два разных явления.

Я бы не вызывал Месси в сборную, но никогда не говори «никогда». Нужно снизить оказываемое на него давление, чтобы он стал лидером, каким мы и хотим его видеть, но каким он не будет.

Вы говорите Месси, чтобы он становился лидером, а он предпочитает играть в видеоигры», – сказал Марадона.

Марадона теперь во второй лиге Мексики. Кто-нибудь, остановите его

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин