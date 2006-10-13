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    Марадона о Месси в сборной: «Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

    Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона высказался о том, почему форвард «Барселоны» Лионель Месси не является лидером команды.

    «Месси отличный футболист, но он этого не понимает [как быть лидером].

    Перед разговором с тренером он поиграет в PlayStation, а потом выйдет на поле. Он просит и хочет быть лидером. Он лучший в мире вместе с Роналду.

    Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет. Больше не поклоняйтесь Месси. Месси в «Барселоне» и Месси в сборной Аргентины – два разных явления.

    Я бы не вызывал Месси в сборную, но никогда не говори «никогда». Нужно снизить оказываемое на него давление, чтобы он стал лидером, каким мы и хотим его видеть, но каким он не будет.

    Вы говорите Месси, чтобы он становился лидером, а он предпочитает играть в видеоигры», – сказал Марадона.

    Марадона теперь во второй лиге Мексики. Кто-нибудь, остановите его

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