Глушаков вывел еще около 200 млн рублей со счетов до ходатайства об аресте совместно нажитого с женой имущества

Сергей Жорин, адвокат жены Дениса Глушакова, рассказал о действиях хавбека , нарушившего постановление суда.

Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за то, что он вывел около 100 миллионов рублей из совместно нажитого с супругой Дарьей имущества, несмотря на решение Никулинского суда Москвы в рамках бракоразводного процесса.

«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова.

После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел еще до 100 млн рублей», – сказал Жорин.

По словам адвоката, на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей.

«Снял либо наличными, либо перевел на другие счета. Таким образом, он вывел круглую сумму из средств, которые являются совместно нажитым имуществом», – добавил Жорин.

28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. У пары есть две дочери.

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