Рэпер 50 Cent предложил Хабибу 2 млн долларов и позвал в Bellator. Хабиб в ответ пригласил его в Дагестан

Известный рэпер Кертис Джексон (50 Cent) считает несправедливым, что Хабибу Нурмагомедову удерживают гонорар за бой против Конора Макгрегора.



«То, как UFC поступает с Хабибом – неправильно, ведь они не сделали того же с Конором. Плачу 2 миллиона [долларов] наличкой сегодня же если [Хабиб] будет драться для меня в Bellator. UFC – не единственный игрок в этом деле, с контрактом разберемся. Зубайру возьмем тоже», – написал Кертис в твиттере.



Хабиб ответил рэперу: «Если хочешь посмотреть, где растут настоящие мужчины – приглашаю тебя в Дагестан. Когда прилечу в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужик!»



6 октября Хабиба Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым в четвертом раунде, но NSAC заморозила выплату гонорарара дагестанцу за постасовку после боя.



Позже спортсмен выдвинул UFC ультиматум, что покинет организацию, если за потасовку уволят его друга и спарринг-партнера Зубайру Тухугова.

Хабиб готов отказаться от 10 млн долларов за бой с Конором. Это война с UFC