Наверх

    Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности. Он вывел около 100 млн рублей из совместно нажитого с супругой имущества

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Денис Глушаков Футбол

    Полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда, сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

    Сегодня Никулинский суд Москвы арестовал имущество и счета Глушакова и его жены Дарьи в рамках бракоразводного процесса.

    Как рассказал Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, 31-летний футболист вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 миллионов рублей.

    Если информация подтвердится, то за подобное уголовное преступление предусматривается наказание, связанное с лишением свободы.

    «Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», – заявил Жорин.

    Арест является обеспечительной мерой и подразумевает запрет на проведение каких-либо юридических операций с имуществом и счетами.

    28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Беседа по процессу назначена на 22 октября.

    У Глушакова новые проблемы

    Видео с Глушаковым в бане сняла жена. Они разводятся

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться