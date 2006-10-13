Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности. Он вывел около 100 млн рублей из совместно нажитого с супругой имущества

Полузащитника Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда, сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

Сегодня Никулинский суд Москвы арестовал имущество и счета Глушакова и его жены Дарьи в рамках бракоразводного процесса.

Как рассказал Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, 31-летний футболист вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 миллионов рублей.

Если информация подтвердится, то за подобное уголовное преступление предусматривается наказание, связанное с лишением свободы.

«Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», – заявил Жорин.

Арест является обеспечительной мерой и подразумевает запрет на проведение каких-либо юридических операций с имуществом и счетами.

28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Беседа по процессу назначена на 22 октября.

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