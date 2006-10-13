Адвокат Кокориных: «Есть сомнения в законности обвинения по хулиганству. На видео побои. Они не предполагают содержания под стражей»

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, защищающая в суде братьев , выступила с заявлением.

«Наверное,моя позиция требует дополнительного пояснения, как стало понятно при реакции на многие мои посты.

Так вот, почему я не считаю шумиху неопределенного круга лиц общественным мнением, потому что общественное мнение возникает только в результате ознакомления общественности с полной информацией о произошедшем.

Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей.

А хулиганство (статья 213 УКРФ) – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.

В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно: «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.

Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых – презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ.

Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос. Согласно видеоролику, размещенному в СМИ, из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск.

Для вызова на допрос должна быть направлена повестка, а при срочности – с нарочным. Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.

Указанные преступления, даже хулиганство, относятся к подследственности территориальных ОВД «Пресненское» и «Тверское», а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД, в крайнем случае, в УВД по ЦАО города Москвы, куда эти ОВД входят.

Нарушение принципа подследственности влечет за собой незаконность расследования и заключения под стражу.

Из публикации в СМИ усматривается, что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено, поэтому принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС», – написала Стукалова в инстаграме.

«Никаких вип-камер точно не будет». Где и как сидят Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин