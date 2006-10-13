НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Вегасом», «Вашингтон» примет «Торонто», «Колорадо» – «Калгари»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 октября, 01.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 14 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 14 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 04.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 14 октября, 05.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.