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    НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Вегасом», «Вашингтон» примет «Торонто», «Колорадо» – «Калгари»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Вегас
    Дата проведения
    13 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Эдмонтон
    Дата проведения
    13 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    13 октября, 21.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Бостон – Детройт
    Дата проведения
    13 октября, 22.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Каролина
    Дата проведения
    14 октября, 01.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Ванкувер
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Коламбус
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Питтсбург
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Анахайм
    Дата проведения
    14 октября, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Айлендерс
    Дата проведения
    14 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Сент-Луис
    Дата проведения
    14 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Баффало
    Дата проведения
    14 октября, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Калгари
    Дата проведения
    14 октября, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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