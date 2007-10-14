«Тампа» – «Коламбус». Кучеров забросил первую шайбу в сезоне, вновь сыграв в звене с Джонсоном и Палатом

Форвард Никита Кучеров забросил первую шайбу в сезоне в матче с (8:2).

Русский нападающий также поучаствовал в шайбе Виктора Хедмана в начале первого периода.

Всего он провел на льду 16 минут (4:53 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 3 броска по воротам и допустил 1 потерю шайбы.

Кроме того, получил малый штраф за задержку Артемия Панарина, который позже тоже заработал удаление – за задержку клюшкой Кучерова.

Отметим, что в этом матче главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер восстановил тройку в составе Кучерова, Тайлера Джонсона и Ондржея Палата, в свое время получившую прозвище «Тройняшки».