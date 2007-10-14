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    «Тампа» – «Коламбус». Кучеров забросил первую шайбу в сезоне, вновь сыграв в звене с Джонсоном и Палатом

    Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Никита Кучеров Ондржей Палат Тайлер Джонсон Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом» (8:2). 

    Русский нападающий также поучаствовал в шайбе Виктора Хедмана в начале первого периода. 

    Всего он провел на льду 16 минут (4:53 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 3 броска по воротам и допустил 1 потерю шайбы.

    Кроме того, получил малый штраф за задержку Артемия Панарина, который позже тоже заработал удаление – за задержку клюшкой Кучерова. 

    Отметим, что в этом матче главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер восстановил тройку в составе Кучерова, Тайлера Джонсона и Ондржея Палата, в свое время получившую прозвище «Тройняшки». 

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