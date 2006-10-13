Анри возглавил «Монако»

Новым главным тренером «Монако» стал Тьерри Анри.
41-летний француз подписал контракт с клубом до июня 2021 года.
Анри с 2016 года был ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Он воспитанник «Монако» и выступал за команду с 1994 по 1999 год, выигрывал чемпионат и Кубок Франции. Затем он играл за «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Булл».
В составе сборной Франции Анри выигрывал чемпионат мира и Европы, а также Кубок конфедераций.
Напомним, в четверг монегаски объявили об отставке Леонарду Жардима. Клуб выиграл всего один матч в этом сезоне из 11 и идет 18-м в лиге 1 (6 очков в 9 матчах).
Жардим работал с «Монако» с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.
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