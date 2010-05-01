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    Илья Воробьев: «У Ткачева и Галиева был сложный сезон. У них нет эмоций, они выжаты и уставшие»

    Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Илья Воробьев Павел Дацюк Станислав Галиев Владимир Ткачев чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему в расширенный состав команды на ЧМ-2018 не попали игроки «Ак Барса» Станислав Галиев и Владимир Ткачев.

    «Галиева и Ткачева нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят.

    Капитаном сборной будет Павел Дацюк – он вожак нашей молодой команды.

    Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.

    В Данию полетят 26 человек. Насчет того, кто попадет в окончательную заявку, у нас есть определенный план, но мы еще думаем.

    Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ – это уже другая тема», – заявил Воробьев.

    Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018

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