Илья Воробьев: «У Ткачева и Галиева был сложный сезон. У них нет эмоций, они выжаты и уставшие»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему в расширенный состав команды на ЧМ-2018 не попали игроки Станислав Галиев и Владимир Ткачев.

«Галиева и Ткачева нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят.

Капитаном сборной будет – он вожак нашей молодой команды.

Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.

В Данию полетят 26 человек. Насчет того, кто попадет в окончательную заявку, у нас есть определенный план, но мы еще думаем.

Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ – это уже другая тема», – заявил Воробьев.

Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018