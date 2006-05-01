Манчини договорился о назначении в сборную Италии, официально об этом будет объявлено до 20 мая

Главный тренер Роберто Манчини близок к назначению в сборную Италии.

отказался от предложения возглавить команду, сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, поэтому должность получит 53-летний Манчини.

Помощник комиссионера Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта и менеджер национальной команды Леле Ориали в Риме провели с Манчини встречу, которая продолжалась более двух часов, и согласовали с ним сделку, пишут издания.

Единственным камнем преткновения остается контракт тренера с «Зенитом», президент которого недоволен тем, что работа со сборной Италии приведет к расторжению договора.

Сам Манчини, впрочем, уверен, что сможет договориться с руководством петербургского клуба. Он отработает два оставшихся в чемпионате России матча и вернется в Италию. Официально о его назначении будет назначено до 20 мая.

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