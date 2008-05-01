Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018

Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.

В него вошли 26 игроков – 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.

Максимальный размер заявки на чемпионат мира – 25 игроков.

Минимальное количество игроков, которые должны быть включены в заявку к старту турнира – 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин ( ), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ( ), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: , Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), , Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), , Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев ( ).