Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018

Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.
В него вошли 26 игроков – 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.
Максимальный размер заявки на чемпионат мира – 25 игроков.
Минимальное количество игроков, которые должны быть включены в заявку к старту турнира – 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).
Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.