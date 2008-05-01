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    Дацюк, Мамин и Трямкин вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ-2018

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Амур Автомобилист Рейнджерс Торонто Флорида Сент-Луис Чикаго Илья Каблуков Артем Анисимов Василий Кошечкин Сергей Андронов Евгений Дадонов Павел Дацюк Богдан Киселевич Динар Хафизуллин Никита Нестеров Максим Шалунов Никита Зайцев Никита Гусев Егор Яковлев Михаил Григоренко Илья Сорокин Никита Трямкин Павел Бучневич Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Максим Мамин Никита Сошников Алексей Береглазов Александр Барабанов Кирилл Капризов Алексей Бывальцев Илья Михеев Хоккей

    Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию. 

    В него вошли 26 игроков – 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих. 

    Максимальный размер заявки на чемпионат мира – 25 игроков. 

    Минимальное количество игроков, которые должны быть включены в заявку к старту турнира – 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

    Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»). 

    Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

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