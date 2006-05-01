Федерация футбола Италии подтвердила, что ведет переговоры с Манчини

Глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини высказался по поводу ситуации с назначением тренера Роберто Манчини в сборную Италии.

«Вчера была встреча между вице-президентом Алессандро Костакуртой, генменеджером сборной Леле Ориали и , который выразил заинтересованность и заявил о возможности расторжения контракта с «Зенитом» ради сборной Италии.

Мы согласовали, что начнем обсуждать детали и зарплату 13 мая, по окончании сезона в России.

Я хочу сказать, что пока еще ничего не решено. В ситуации с Манчини мы объясним, что наши финансовые возможности четко ограничены. Нам также нужно будет обсудить его тренерский штаб», – заявил Фаббричини.