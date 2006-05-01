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    Федерация футбола Италии подтвердила, что ведет переговоры с Манчини

    Теги Зенит Роберто Манчини Алессандро Костакурта премьер-лига Россия сборная Италии Федерация футбола Италии Роберто Фаббричини Футбол

    Глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини высказался по поводу ситуации с назначением тренера «Зенита» Роберто Манчини в сборную Италии.

    «Вчера была встреча между вице-президентом Алессандро Костакуртой, генменеджером сборной Леле Ориали и Роберто Манчини, который выразил заинтересованность и заявил о возможности расторжения контракта с «Зенитом» ради сборной Италии.

    Мы согласовали, что начнем обсуждать детали и зарплату 13 мая, по окончании сезона в России.

    Я хочу сказать, что пока еще ничего не решено. В ситуации с Манчини мы объясним, что наши финансовые возможности четко ограничены. Нам также нужно будет обсудить его тренерский штаб», – заявил Фаббричини.

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