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    «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в 3-й раз подряд и повторил достижения «Милана» и «Ювентуса»

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    «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2, 2:1) и сыграет в финале.

    Мадридцы стали третьим клубом, трижды подряд вышедшим в финал турнира. Ранее это удавалось «Милану» Фабио Капелло (1993-1995) и «Ювентусу» Марчелло Липпи (1996-1998).

    Кроме того, это 4-й финал для «Реала» за пять лет. В Кубке чемпионов это делал «Аякс» (1969-1971, 1972-1973).

    Также «Реал» вышел в 7-й финал Лиги чемпионов (турнир сменил название в 1992 году) и установил рекорд, обойдя «Милан» и «Ювентус» (по 6 финалов).

    «Реал» 12 раз выигрывал Кубок / Лигу чемпионов и трижды за последние пять лет (2013, 2016, 2017).

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