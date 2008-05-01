Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес: Чакир не назначил два пенальти в ворота «Реала»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал судейство своего коллеги Джюнейта Чакира в ответном полуфинале Лиги чемпионов – «Бавария» (2:2, первый матч – 2:1).

Как считает Гонсалес, судья должен был назначить два пенальти в ворота «Реала». Первый – за игру рукой после подачи Йозуа Киммиха в конце первого тайма.

Второй эпизод произошел в штрафной «Реала» на 52-й минуте: выбил мяч у Роберта Левандовского. По мнению экс-арбитра, здесь также следовало назначить 11-метровый, поскольку Рамос сначала ударил поляка по ноге.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария».

Чакир не назначил пенальти в ворота «Реала» за игру рукой Марсело