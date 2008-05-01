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    Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес: Чакир не назначил два пенальти в ворота «Реала»

    Теги Бавария Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов судьи Марсело Роберт Левандовски Эдуардо Итурральде Гонсалес Джюнейт Чакир Йозуа Киммих Футбол

    Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал судейство своего коллеги Джюнейта Чакира в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:2, первый матч – 2:1).

    Как считает Гонсалес, судья должен был назначить два пенальти в ворота «Реала». Первый – за игру рукой Марсело после подачи Йозуа Киммиха в конце первого тайма.

    Второй эпизод произошел в штрафной «Реала» на 52-й минуте: Серхио Рамос выбил мяч у Роберта Левандовского. По мнению экс-арбитра, здесь также следовало назначить 11-метровый, поскольку Рамос сначала ударил поляка по ноге.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария».

    Чакир не назначил пенальти в ворота «Реала» за игру рукой Марсело

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