«Питтсбург» – «Вашингтон». Овечкин забросил победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода

Капитан «Вашингтона» принес команде победу над «Питтсбургом» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1) и стал первой его звездой.

Российский нападающий отличился после передачи Никласа Бэкстрема при выходе 2 в 1 за 67 секунд до конца третьего периода. Счет к этому моменту был 3:3.

Это был 7-й победный гол Овечкина в плей-офф за карьеру.



В этом матче в его активе также голевая передача. Всего у него стало 13 (8+5) очков в 9 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.