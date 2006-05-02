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    «Питтсбург» – «Вашингтон». Овечкин забросил победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода

    Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принес команде победу над «Питтсбургом» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1) и стал первой его звездой. 

    Российский нападающий отличился после передачи Никласа Бэкстрема при выходе 2 в 1 за 67 секунд до конца третьего периода. Счет к этому моменту был 3:3. 

    Это был 7-й победный гол Овечкина в плей-офф за карьеру. 

    В этом матче в его активе также голевая передача. Всего у него стало 13 (8+5) очков в 9 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. 

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