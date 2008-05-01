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    НХЛ. Голкипер СКА Коскинен согласовал контракт с «Эдмонтоном» на год на 2,5 млн долларов

    Теги СКА переходы Эдмонтон НХЛ КХЛ Микко Коскинен Хоккей

    «Эдмонтон» объявил о грядущем переходе бывшего голкипера СКА Микко Коскинена.

    29-летний финн на правах свободного агента согласовал условия однолетнего контракта с клубом НХЛ.

    По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, зарплата Коскинена составит 2 миллиона долларов. Еще 500 тысяч он получит за подписание контракта, который вступит в силу с 1 июля.

    В 2009 году «Айлендерс» выбрали Коскинена во втором раунде драфта под общим 31-м номером. За команду из Нью-Йорка он провел лишь 4 матча в сезоне-2010/11. Затем он выступал в АХЛ и в Финляндии, пока не переехал в Россию.

    Коскинен провел сезон-2013/14 в «Сибири», а затем играл за СКА.

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