The Telegraph: Кафельников завершил карьеру, чтобы избежать наказания за договорной матч

Издание The Telegraph сообщает, что игрок, который в 2003 году завершил карьеру в обмен на закрытие антикоррупционного расследования против него, – это самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников.

Напомним, подозрения на его счет возникли после публикации отчета независимой антикоррупционной комиссии на прошлой неделе. В нем предполагалось, что игроков, замешанных в договорных матчах, вынуждали завершать карьеры, чтобы скрыть коррупцию.

В этом свете вспомнился матч 2003 года между Кафельниковым, стоявшим тогда в топ-40, и 68-й ракеткой мира Фернандо Висенте, который Кафельников проиграл на фоне подозрительной ставочной активности, а через две недели завершил карьеру.

По информации The Telegraph, ставки на Висенте в размере нескольких тысяч евро делал некий Майкл Коммандер, на вопрос про которого Кафельников ответил: «Он не был моим агентом. Он был моим другом. Он бронировал мне билеты и гостиницы. Я до сих пор иногда с ним общаюсь».

Действовавший тогда Кодекс ATP, впрочем, ни Кафельников, ни Коммандер не нарушили. Во-первых, ставки тогда не разрешалось делать только самому игроку, его тренеру или члену семьи (почти сразу после матча круг лиц, подпадающих под запрет, расширили), а во-вторых, расследованию нужно было доказать, что Кафельников не только знал, но и отдавал инструкции о ставках (этого сделано не было).

В материале The Telegraph, тем не менее, утверждается, что Кафельников получал письмо о том, что стал объектом расследования о «серьезном нарушении». На прошлой неделе 44-летний Кафельников заявил, что не помнит, было ли против него расследование.

Сегодня экс-лидер мирового рейтинга прокомментировал публикацию The Telegraph:

«Это бред. Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать» – цитирует олимпийского чемпиона Сиднея ТАСС.