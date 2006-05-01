Салах выиграл спор у федерации футбола Египта. Его изображение уберут с самолета сборной

Полузащитник и сборной Египта Мохамед Салах выиграл спор у федерации футбола своей страны.

Хавбек остался недоволен использованием своего образа без согласия. Его изображение было нанесено на самолет национальной сборной, который был предоставлен мобильным оператором WE, в то время как у самого игрока имеется личный контракт с конкурентом – Vodafone.

Конфликт был исчерпан после того, как министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз провел экстренную встречу с членами руководства египетской футбольной федерации.

По ее итогам было принято решение принять требование Салаха – его изображение уберут с самолета сборной Египта.

«Заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его спонсорские соглашения в Англии», – отреагировал Абдель-Азиз.