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    Салах выиграл спор у федерации футбола Египта. Его изображение уберут с самолета сборной

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Египта по Футболу Мохамед Салах Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах выиграл спор у федерации футбола своей страны.

    Хавбек остался недоволен использованием своего образа без согласия. Его изображение было нанесено на самолет национальной сборной, который был предоставлен мобильным оператором WE, в то время как у самого игрока имеется личный контракт с конкурентом – Vodafone.

    Конфликт был исчерпан после того, как  министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз провел экстренную встречу с членами руководства египетской футбольной федерации.

    По ее итогам было принято решение принять требование Салаха – его изображение уберут с самолета сборной Египта.

    «Заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его спонсорские соглашения в Англии», – отреагировал Абдель-Азиз.

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