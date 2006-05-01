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    Зарплата Манчини в сборной Италии составит 4 млн евро в год

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии Федерация футбола Италии Футбол

    Стали известны некоторые детали контракта Федерации футбола Италии с Роберто Манчини, который возглавит сборную страны.

    Сегодня стало известно, что 53-летний специалист встретился с представителями итальянской федерации и договорился о назначении.

    Зарплата Манчини составит 4 миллиона евро в год, а первую игру под его руководством команда проведет 28 мая против Саудовской Аравии.

    В ближайшее время стороны встретятся вновь и подпишут все необходимые документы.

    Манчини возглавит сборную Италии. Зачем они нужны друг другу?

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