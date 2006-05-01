Зарплата Манчини в сборной Италии составит 4 млн евро в год

Стали известны некоторые детали контракта Федерации футбола Италии с , который возглавит сборную страны.

Сегодня стало известно, что 53-летний специалист встретился с представителями итальянской федерации и договорился о назначении.

Зарплата Манчини составит 4 миллиона евро в год, а первую игру под его руководством команда проведет 28 мая против Саудовской Аравии.

В ближайшее время стороны встретятся вновь и подпишут все необходимые документы.

Манчини возглавит сборную Италии. Зачем они нужны друг другу?