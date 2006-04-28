Иньеста покидает «Барселону», ЦСКА в «Финале четырех», Эмери уходит из «ПСЖ» и другие новости утра

1. Андрес Иньеста официально объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Он выиграл вместе с «блауграной» 31 трофей и еще успеет пополнить этот список чемпионством.
2. Баскетбольный ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги. Победа над «Химками» добыта в неоднозначной концовочке. ЦСКА вышел в «Финал четырех» в 15-й раз за 16 лет.
3. Унаи Эмери уйдет с поста тренера «ПСЖ» по окончании сезона. Это уже точно. Может, в «Зенит»?
4. В Кубке Стэнли «Нэшвилл» проиграл «Виннипегу» (1:4) при соотношении бросков 48:19. Ну и дела.
5. Никита Кучеров не вошел в тройку номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Это было предсказуемо.
6. В плей-офф НБА «Торонто» вышел во второй раунд, а «Индиана» разгромила «Кливленд» (121:87), обеспечив серии седьмой матч.
7. Петербургское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом ВХЛ. От СКА ускользнул очередной трофей.
8. В России установлен рекорд посещаемости юниорского чемпионата мира по хоккею – 128 703 болельщика.
9. «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на Вадима Шипачева. Николай Кулемин может вернуться в «Металлург».
10. Ферстаппен попал в аварию в первой практике перед Гран-при Азербайджана. Хэмилтон признался, что и «Ред Булл», и «Феррари» опережают «Мерседес».
11. Надаль и Гоффен вышли в 1/2 финала теннисного турнира в Барселоне, Тим и Димитров выбыли.
Цитаты:
Зобнин о критике в адрес Глушакова: «В России много злых людей. Такой менталитет, ничего не поделать»
Фрэнк Мир: «Мне многое нравится в России, но особенно Чечня, я большой фанат чеченцев»
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