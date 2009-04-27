В России установлен рекорд посещаемости ЮЧМ – 128 703 болельщика

На юниорском чемпионате мира среди сборных до 18 лет, проходящем в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости турниров.

Матчи ЮЧМ-2018, включая четвертьфиналы, в двух городах – на арене «Трактора» и на арене – уже посетили в общей сложности 128 703 человека.

Предыдущий рекорд посещаемости юниорского чемпионата мира был установлена в 2010 году в Белоруссии – 115 140 зрителей.

ЮЧМ проходит с 1999 года. Россия в четвертый раз принимает турнир – до этого он проводился в Ярославле, Казани и Сочи.

Федерация хоккея России благодарит всех южноуральцев и гостей региона за поддержку команд-участниц турнира!

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