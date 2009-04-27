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    В России установлен рекорд посещаемости ЮЧМ – 128 703 болельщика

    Теги ФХР сборная России U18 болельщики рекорды Арена-Металлург Арена-Трактор им. Валерия Белоусова юниорский ЧМ-2010 юниорский ЧМ-2018 Хоккей

    На юниорском чемпионате мира среди сборных до 18 лет, проходящем в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости турниров.

    Матчи ЮЧМ-2018, включая четвертьфиналы, в двух городах – на арене «Трактора» и на арене «Металлург» – уже посетили в общей сложности 128 703 человека.

    Предыдущий рекорд посещаемости юниорского чемпионата мира был установлена в 2010 году в Белоруссии – 115 140 зрителей.

    ЮЧМ проходит с 1999 года. Россия в четвертый раз принимает турнир – до этого он проводился в Ярославле, Казани и Сочи.

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