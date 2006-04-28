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    НХЛ. Холл, Копитар и Маккиннон – номинанты на приз самому ценному игроку для своей команды

    Теги рейтинги Нью-Джерси Колорадо Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Тэйлор Холл Нэтан Маккиннон Хоккей

    НХЛ представила номинантов на приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

    По результатам голосования журналистов три первых места среди претендентов на «Харт Трофи» заняли Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Нэтан Маккиннон («Колорадо»).

    Все три игрока впервые попали в тройку лучших. В этом сезоне все они установили новые личные рекорды результативности. 

    26-летний Холл набрал 93 (39+54) очка в 76 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Девилс» с отрывом от ставшего вторым Нико Хишира в 41 очко. «Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые с 2012 года. 

    30-летний Копитар набрал 92 (35+57) очка в 82 матчах. Ранее он также вошел в тройку лучших при голосовании за приз лучшему форварду оборонительного плана. 

    22-летний Маккиннон набрал 97 (39+58) очков в 74 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Колорадо», впервые с 2014 года вышедшего в плей-офф. В прошлом сезоне «Эвеланш» заняли последнее место в лиге.  

    Обладатель приза, занявший в прошедшем голосовании первое место, будет назван 20 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения лучших игроков НХЛ по итогам сезона.

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