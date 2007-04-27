«Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на Шипачева

Нападающий Вадим Шипачев может покинуть в межсезонье.

Основными претендентами на 31-летнего форварда являются омский и уфимский «Салават Юлаев».

Контракт Шипачева со рассчитан до 30 апреля. Клуб не делал предложения игроку.

был заинтересован в игроке сборной России после его возвращения из НХЛ, но тогда хоккеист принял решение перейти в .

В минувшем сезоне Шипачев набрал 25 (9+16) очков в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) баллов.