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    «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на Шипачева

    Теги Авангард Салават Юлаев СКА возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

    Нападающий Вадим Шипачев может покинуть СКА в межсезонье.

    Основными претендентами на 31-летнего форварда являются омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

    Контракт Шипачева со СКА рассчитан до 30 апреля. Клуб не делал предложения игроку.

    «Авангард» был заинтересован в игроке сборной России после его возвращения из НХЛ, но тогда хоккеист принял решение перейти в СКА.

    В минувшем сезоне Шипачев набрал 25 (9+16) очков в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) баллов.

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