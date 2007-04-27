«Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на Шипачева

Нападающий Вадим Шипачев может покинуть СКА в межсезонье.
Основными претендентами на 31-летнего форварда являются омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».
Контракт Шипачева со СКА рассчитан до 30 апреля. Клуб не делал предложения игроку.
«Авангард» был заинтересован в игроке сборной России после его возвращения из НХЛ, но тогда хоккеист принял решение перейти в СКА.
В минувшем сезоне Шипачев набрал 25 (9+16) очков в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) баллов.