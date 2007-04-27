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    Фрэнк Мир: «Мне многое нравится в России, но особенно Чечня, я большой фанат чеченцев»

    Теги Владимир Путин Фрэнк Мир Bellator политика Бокс/UFC/MMA

    Тяжеловес Bellator Фрэнк Мир рассказал, как относится к России и Чеченской Республике.

    «Россия – та же Америка, только вы говорите на другом языке. Мне нравится Путин, думаю, и русским он тоже нравится. Считаю его умным лидером, он ставит Россию превыше всего. Думаю, он очень уважаем в вашей стране.

    Мне многое нравится в России, но особенно Чечня, я большой фанат чеченцев. Они уважительно относятся к гостям, к старикам и женщинам.

    Грозный для меня – очень безопасное место, мне там комфортно. Там будет шоу ACB летом, хочу взять туда жену с детьми.

    Я попытался объяснить, насколько мусульманская культура там теплая, насколько бережно они принимают гостей, что ей не о чем волноваться. Она будет под надежной защитой», – сказал Мир.

    29 апреля Фрэнк Мир встретится с Федором Емельяненко в рамках Гран-при-тяжеловесов Bellator.

    Он выжил в страшной аварии и снова стал звездой. А теперь подерется с Федором

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