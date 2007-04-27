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    Иньеста объявил об уходе из «Барселоны»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покидает каталонский клуб.

    33-летний испанец объявил об уходе на специальной пресс-конференции.

    «Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира – клубом, который дал мне все», – сказал Иньеста.

    Иньеста, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в китайском клубе «Чунцинь Лифань», с которым он подпишет 3-летний контракт.

    Футболист выступает за «Барселону» с 2001 года. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.

    Иньеста – самый недооцененный игрок в истории. Давайте срочно это исправим

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