Иньеста объявил об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» покидает каталонский клуб.

33-летний испанец объявил об уходе на специальной пресс-конференции.

«Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира – клубом, который дал мне все», – сказал Иньеста.

Иньеста, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в китайском клубе «Чунцинь Лифань», с которым он подпишет 3-летний контракт.

Футболист выступает за «Барселону» с 2001 года. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.

Иньеста – самый недооцененный игрок в истории. Давайте срочно это исправим