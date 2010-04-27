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    Льюис Хэмилтон: «Кажется, нас сейчас опережают и «Ред Булл», и «Феррари»

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто/мото

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана.

    «В целом сегодня мы были недостаточно быстры. Кажется, что в данный момент нас опережают и «Ред Булл», и «Феррари».

    Нам есть над чем работать. Сегодня вечером буду стучаться в двери ко всем инженерами, чтобы мы, будем надеяться, смогли внести необходимые изменения.

    Тем не менее, в целом день прошел гладко. Мы выполнили всю необходимую программу, не допуская ошибок, и собрали большое количество информации.

    Вначале было жарко, но ко второй половине дня стало прохладнее – было интересно понять, как шины работают и в тех, и в других условиях», – сказал британец.

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