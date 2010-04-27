Льюис Хэмилтон: «Кажется, нас сейчас опережают и «Ред Булл», и «Феррари»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана.

«В целом сегодня мы были недостаточно быстры. Кажется, что в данный момент нас опережают и «Ред Булл», и .

Нам есть над чем работать. Сегодня вечером буду стучаться в двери ко всем инженерами, чтобы мы, будем надеяться, смогли внести необходимые изменения.

Тем не менее, в целом день прошел гладко. Мы выполнили всю необходимую программу, не допуская ошибок, и собрали большое количество информации.

Вначале было жарко, но ко второй половине дня стало прохладнее – было интересно понять, как шины работают и в тех, и в других условиях», – сказал британец.