Судьи отменили попадание Дженкинса в связи с тем, что «Химки» попросили провести замену

Судьи отменили попадание Чарльза Дженкинса, которое могло принести «Химкам» победу над в четвертом матче серии плей-офф Евролиги.

Попадание было отменено в связи с тем, что попросили провести замену.

Тренер «Химок» Георгиос Барцокас попросил о замене перед штрафными Энтони Гилла – форвард Тайлер Ханикатт должен был выйти на защиту. Но Гилл промахнулся во второй попытке (88:87), и замена не состоялась.

При этом Барцокас не отменил замену, а Ханикатт просто отошел к скамейке. Столик дал «Химкам» замену в следующий «мертвый мяч», который наступил после попадания Кори Хиггинса (89:88 за 5,1 секунды до сирены).

Таким образом, «Химки» своими несогласованными действиями на скамейке лишили себя попадания, которое могло стать победным.