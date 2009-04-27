«Бизнес Online»: Кулемин вернется в «Магнитку»

Нападающий Николай Кулемин после окончания сезона вернется в Россию.

31-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским , из которого он уезжал в Северную Америку в 2008 году.

, за который россиянин выступал на протяжении четырех сезонов, не заинтересован в продлении контракта с ним.

Напомним, в ноябре Кулемин получил травму верхней части тела, перенес операцию и выбыл до конца сезона.

В первых 13 играх сезона он набрал 3 (1+2) балла. Всего в , он также играл за «Торонто», у Кулемина 669 матчей и 274 (121+153) очка.