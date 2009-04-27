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    «Бизнес Online»: Кулемин вернется в «Магнитку»

    Теги Металлург Мг возможные переходы Айлендерс Николай Кулемин НХЛ КХЛ Хоккей

    Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин после окончания сезона вернется в Россию.   

    31-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом», из которого он уезжал в Северную Америку в 2008 году.

    «Айлендерс», за который россиянин выступал на протяжении четырех сезонов, не заинтересован в продлении контракта с ним.

    Напомним, в ноябре Кулемин получил травму верхней части тела, перенес операцию и выбыл до конца сезона.

    В первых 13 играх сезона он набрал 3 (1+2) балла. Всего в НХЛ, он также играл за «Торонто», у Кулемина 669 матчей и 274 (121+153) очка.

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