«Бизнес Online»: Кулемин вернется в «Магнитку»

Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин после окончания сезона вернется в Россию.
31-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом», из которого он уезжал в Северную Америку в 2008 году.
«Айлендерс», за который россиянин выступал на протяжении четырех сезонов, не заинтересован в продлении контракта с ним.
Напомним, в ноябре Кулемин получил травму верхней части тела, перенес операцию и выбыл до конца сезона.
В первых 13 играх сезона он набрал 3 (1+2) балла. Всего в НХЛ, он также играл за «Торонто», у Кулемина 669 матчей и 274 (121+153) очка.