Сегодня пройдут шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА. На Востоке «Вашингтон» примет «Торонто», «Индиана» – «Кливленд».
«Юта» попытается завершить серию с «Оклахома-Сити».
НБА
Первый раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Verizon Center»
«Торонто» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 28 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
«Кливленд» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 28 апреля, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
«Юта» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.