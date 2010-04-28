Сегодня пройдут шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА. На Востоке «Вашингтон» примет «Торонто», «Индиана» – .

«Юта» попытается завершить серию с «Оклахома-Сити».

НБА

Первый раунд

Шестые матчи

ведет в серии – 3-2

«Кливленд» ведет в серии – 3-2

«Юта» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА