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    НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Кливленд», «Юта» примет «Оклахома-Сити» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Индиана Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня пройдут шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА. На Востоке «Вашингтон» примет «Торонто», «Индиана» – «Кливленд».

    «Юта» попытается завершить серию с «Оклахома-Сити».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Шестые матчи

    Вашингтон – Торонто 34:32 (2 четверть)
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    «Торонто» ведет в серии – 3-2

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    28 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    «Кливленд» ведет в серии – 3-2

    Юта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    28 апреля, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    «Юта» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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