Зобнин о критике в адрес Глушакова: «В России много злых людей. Такой менталитет, ничего не поделать»

Полузащитник Роман Зобнин прокомментировал последние неудачные результаты команды и критику болельщиков.

— Недавно «Спартак» пережил сильнейшее потрясение. Действующий чемпион страны не смог выйти в финал Кубка России уступив скромному . Что почувствовали после того, как Денис Глушаков не реализовал решающий пенальти?

— Опустошение. Но я почувствовал это уже после того как сравнял счет. Не знаю, можно ли так говорить, но именно в тот момент меня накрыла депрессия. Стал выходить из этого состояния только спустя два дня. Первые сутки не мог даже спать, постоянно думал о том, что произошло, вспоминал ключевые моменты. Кошки скребли на душе.

— А что происходило после той игры в раздевалке?

— Никто ни с кем не разговаривал. Каждый из нас прекрасно осознавал, что произошло на поле. Молча зашли, приняли душ и через 40 минут разъехались по домам.

— Такая же атмосфера как после 0:7 в Ливерпуле?

— Нет. Хуже. По крайней мере для меня. Если сравнивать два этих матча, то поражения от «Тосно», задело сильнее. Дело даже в сопернике а в том, что мы очень хотели победить и выиграть . Слишком сильны были ожидания от этого турнира.

— Последние результаты команды шокировали болельщиков. До такой степени, что послематчевая риторика приняла крайне негативную окраску. Не обидно, что год назад вас носили на руках, а сейчас так сильно критикуют?

— Мое мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, все должно быть в меру.

— Что вы имеете в виду?

— К сожалению, а может быть и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь. Я не имею ввиду, что они злые в каком-то глобальном смысле. Злые по отношению к ситуациям. Пример с Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор, — сказал Зобнин.