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Sports.ru NBA

    ESPN: у «Лейкерс» невысокие шансы подписать ЛеБрона в межсезонье-2018

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Крис Пол НБА

    «Лейкерс» на данный момент имеют невысокие шансы на подписание форварда ЛеБрона Джеймса в межсезонье-2018. Об этом сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст.

    У «Лейкерс» следующим летом будет возможность подписать контракты с двумя игроками уровня максимального контракта.

    Джеймс, который в межсезонье-2018 получит возможность стать свободным агентом, ранее приобрел два дома в пригороде Лос-Анджелеса.

    Также отмечается, что приписываемое Джеймсу желание объединиться с Крисом Полом сильно преувеличено.

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