ESPN: у «Лейкерс» невысокие шансы подписать ЛеБрона в межсезонье-2018

на данный момент имеют невысокие шансы на подписание форварда в межсезонье-2018. Об этом сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст.

У «Лейкерс» следующим летом будет возможность подписать контракты с двумя игроками уровня максимального контракта.

Джеймс, который в межсезонье-2018 получит возможность стать свободным агентом, ранее приобрел два дома в пригороде Лос-Анджелеса.

Также отмечается, что приписываемое Джеймсу желание объединиться с сильно преувеличено.