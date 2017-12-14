ESPN: у «Лейкерс» невысокие шансы подписать ЛеБрона в межсезонье-2018
«Лейкерс» на данный момент имеют невысокие шансы на подписание форварда ЛеБрона Джеймса в межсезонье-2018. Об этом сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст.
У «Лейкерс» следующим летом будет возможность подписать контракты с двумя игроками уровня максимального контракта.
Джеймс, который в межсезонье-2018 получит возможность стать свободным агентом, ранее приобрел два дома в пригороде Лос-Анджелеса.
Также отмечается, что приписываемое Джеймсу желание объединиться с Крисом Полом сильно преувеличено.
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