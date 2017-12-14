Карпин встретился с руководством Павлодарской области по поводу работы в «Иртыше»

Российский специалист побывал на встрече с руководством Павлодарской области по поводу назначения на пост главного тренера .

Решение о сотрудничестве с Карпиным будет принято в ближайшие дни.

«Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК «Иртыш» вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Карпин может возглавить павлодарский «Иртыш»