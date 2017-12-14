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    Карпин встретился с руководством Павлодарской области по поводу работы в «Иртыше»

    Теги возможные трансферы Валерий Карпин высшая лига Казахстан Иртыш Павлодар

    Российский специалист Валерий Карпин побывал на встрече с руководством Павлодарской области по поводу назначения на пост главного тренера «Иртыша».

    Решение о сотрудничестве с Карпиным будет принято в ближайшие дни.

    «Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК «Иртыш» вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Карпин может возглавить павлодарский «Иртыш»

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