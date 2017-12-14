Карпин встретился с руководством Павлодарской области по поводу работы в «Иртыше»
Российский специалист Валерий Карпин побывал на встрече с руководством Павлодарской области по поводу назначения на пост главного тренера «Иртыша».
Решение о сотрудничестве с Карпиным будет принято в ближайшие дни.
«Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК «Иртыш» вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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