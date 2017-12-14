ЛеБрон не собирается идти на уступки и подпишет лишь максимальный контракт

Форвард «Кливленда» следующим летом может выйти на рынок свободных агентов.

Джеймс не изменил озвученную ранее позицию относительно того, что его новый контракт будет подписан лишь на максимальных условиях.

Такой расклад усложняет ситуацию для «Филадельфии» и , которые фигурируют среди претендентов на игрока, но на данный момент не имеют места для максимального контракта.

Джеймс ранее шел на уступки при подписании контракта с «Майами».