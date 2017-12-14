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Sports.ru NBA

    ЛеБрон не собирается идти на уступки и подпишет лишь максимальный контракт

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Хьюстон Филадельфия НБА

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс следующим летом может выйти на рынок свободных агентов.

    Джеймс не изменил озвученную ранее позицию относительно того, что его новый контракт будет подписан лишь на максимальных условиях.

    Такой расклад усложняет ситуацию для «Филадельфии» и «Хьюстона», которые фигурируют среди претендентов на игрока, но на данный момент не имеют места для максимального контракта.

    Джеймс ранее шел на уступки при подписании контракта с «Майами».

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