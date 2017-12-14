Мутко о реформах Федуна: «Путин правильно сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди – молодежь этого не помнит»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предложения владельца «Спартака» о реформировании российского футбола.

«Мысли хорошие, но их надо обсуждать, послушать общественность и принять решение, есть комитеты РФС – пожалуйста, отработайте позицию.

Это нормальная дискуссия, у нас есть стратегия, и она проходит в ее рамках. У меня есть свое мнение. Все предложения я понимаю, сам из этой среды.

Я понимаю все: уложиться в график в год чемпионата мира сложно, вторник, среда и четверг задействованы под еврокубки, они играются в лучшие месяцы, но они [руководители клубов] говорят: будем играть в декабре, потом в феврале.

Стоп, закройтесь и решите это, поставьте два тура вручную, играйте на юге, решите осознанно. Собрались, проголосовали, все подписали календарь, а потом начинается, как в Хабаровске – «да как можно играть в таких условиях?» Так вы же сами приняли решение.

У некоторых тренеров перед игрой спрашиваешь: «как газон?», в ответ «плохой». После игры, если выиграли, он уже «ничего такой газон». Понимаете о чем речь? Правильно президент сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди – молодежь этого не помнит.

И играли по щиколотку в грязи при минусовой температуре, и ни одного хорошего газона не было.

Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика, но сверху денег «валить» никто не будет, РФС не назначили ни одного спонсора. Каждому все надо показать и рассказать.

Мои обязательства я выполнил – остановил центробежные силы, стабилизировал экономическую ситуацию [в РФС], восстановил центр управления. Мы приняли стратегию развития, создали условия для подготовки сборных страны, приняли ряд решений по защите доморощенных игроков.

Сейчас есть комитет массового футбола, комитет по реформам, то есть все необходимые инструменты для решений вопросов», – объяснил Мутко.

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