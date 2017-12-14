«Амкар» может прекратить существование. Клубу не подтвердили финансирование на 2018 год

испытывает серьезные финансовые проблемы и может прекратить существование в связи с тем, что клубу подтвердили финансирование на следующий год.

«Неизвестно, будет жить «Амкар» или нет. Последний год «Амкар» жил за счет средств вырученных от продажи игроков», – сказал тренер пермяков Гаджи Гаджиев в эфире «Спорт FM».

Ситуацию прояснил генеральный директор «Амкара» .

– Есть какие-то сложности?

– Все правильно он [Гаджиев] сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год.

– Ведутся ли переговоры?

– Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

– Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?

– Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора, – заявил Резвухин.

, набрав 21 очко после 20 туров, занимает 13-е место в таблице чемпионата России.