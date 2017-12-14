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    «Амкар» может прекратить существование. Клубу не подтвердили финансирование на 2018 год

    Теги Амкар премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев кризис Игорь Резвухин

    «Амкар» испытывает серьезные финансовые проблемы и может прекратить существование в связи с тем, что клубу подтвердили финансирование на следующий год.

    «Неизвестно, будет жить «Амкар» или нет. Последний год «Амкар» жил за счет средств вырученных от продажи игроков», – сказал тренер пермяков Гаджи Гаджиев в эфире «Спорт FM».

    Ситуацию прояснил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

    – Есть какие-то сложности?

    – Все правильно он [Гаджиев] сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год.

    – Ведутся ли переговоры?

    – Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

    – Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?

    – Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора, – заявил Резвухин.

    «Амкар», набрав 21 очко после 20 туров, занимает 13-е место в таблице чемпионата России.

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