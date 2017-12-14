Геннадий Орлов: «Анюков очень хочет уйти из «Зенита». На него спрос большой»

Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о том, что защитник Александр Анюков хочет покинуть клуб.

– Зачем «Зениту» Заболотный? Не знаю. Марков-то забил в два раза больше, и он воспитанник «Зенита».

В мае посмотрим результат. Заболотный – очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России.

– Похож на Дзюбу чем-то.

– Да, они однотипные игроки.

– Продадут его?

– Продать-то не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный.

Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Он в прекрасной форме, на него спрос большой, – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Манчини сказал, что ему нужен забивной форвард. «Зенит» купил Заболотного