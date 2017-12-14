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    Геннадий Орлов: «Анюков очень хочет уйти из «Зенита». На него спрос большой»

    Теги Зенит Артем Дзюба Александр Анюков премьер-лига Россия возможные трансферы Геннадий Орлов Антон Заболотный Евгений Марков

    Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о том, что защитник «Зенита» Александр Анюков хочет покинуть клуб.

    – Зачем «Зениту» Заболотный? Не знаю. Марков-то забил в два раза больше, и он воспитанник «Зенита».

    В мае посмотрим результат. Заболотный – очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России. 

    – Похож на Дзюбу чем-то. 

    – Да, они однотипные игроки. 

    – Продадут его? 

    – Продать-то не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный.

    Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Он в прекрасной форме, на него спрос большой, – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

    Манчини сказал, что ему нужен забивной форвард. «Зенит» купил Заболотного

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