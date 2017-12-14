Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бруклине состоится дерби между «Никс» и «Нетс».

«Кливленд» ЛеБрона Джеймса дома сыграет с , которые называются среди претендентов на звездного форварда в межсезонье-2018.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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