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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Бруклин Нью-Йорк Сакраменто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бруклине состоится дерби между «Никс» и «Нетс».

    «Кливленд» ЛеБрона Джеймса дома сыграет с «Лейкерс», которые называются среди претендентов на звездного форварда в межсезонье-2018.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Нью-Йорк
    Дата проведения
    15 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Детройт
    Дата проведения
    15 декабря, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Лейкерс
    Дата проведения
    15 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Сакраменто
    Дата проведения
    15 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    15 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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