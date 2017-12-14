НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бруклине состоится дерби между «Никс» и «Нетс».
«Кливленд» ЛеБрона Джеймса дома сыграет с «Лейкерс», которые называются среди претендентов на звездного форварда в межсезонье-2018.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 15 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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