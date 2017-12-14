Дмитрий Губерниев: «Комментаторы-плаксы жалуются на тяжелый труд. Но у нас легкая работа, а простые люди живут на зарплату в 30 тысяч»

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не считает свою работу тяжелой.

«Работа на ТВ – это счастье. Я стараюсь не отрываться от действительности. Я знаю, как живут люди. Некоторые комментаторы-плаксы рассказывают про тяжелую работу, про тысячи километров на самолетах, про сотни – на авто. У нас легкая работа по сравнению с теми, кто каждый день мотается из Твери в Москву за зарплату в 30 тысяч, имея двоих детей и ипотеку.

Самая тяжелая работа за годы на ТВ? Олимпиада в Сочи. Я уставал настолько, что вечером после бокала вина тряслись руки. Спал по три часа. У меня было минимум три утра в Сочи, когда я не мог встать вообще. И говорил сам себе: пропади она пропадом, эта Олимпиада, я больше не могу. За две недели я сильно похудел.

Но это и лучшее, что было в моей жизни. Мы эту Олимпиаду сделали все вместе. С 1998-го я хранил стихи Роберта Рождественского, чтобы прочитать в честь победы российского спортсмена. Этим спортсменом был Легков. Отнимая медаль у него, ее отнимают и у меня», – рассказал Губерниев.

Полное интервью Дмитрия Губерниева читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru