«Аризона» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и стал единоличным лидером гонки бомбардиров

Форвард Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:1).

Заброшенная шайба сначала была записана на Владислава Наместникова, но позже в протокол было внесено изменение.

На его российского нападающего стало 44 (22+22) очка в 31 матче сезона.

Он стал единоличным лидером гонки бомбардиров, обогнав одноклубника Стивена Стэмкоса и вновь догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке снайперов.

Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь.