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    «Аризона» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и стал единоличным лидером гонки бомбардиров

    Теги Тампа-Бэй Аризона НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:1).

    Заброшенная шайба сначала была записана на Владислава Наместникова, но позже в протокол было внесено изменение. 

    На его российского нападающего стало 44 (22+22) очка в 31 матче сезона. 

    Он стал единоличным лидером гонки бомбардиров, обогнав одноклубника Стивена Стэмкоса и вновь догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке снайперов. 

    Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь

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