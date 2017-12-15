«Аризона» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и стал единоличным лидером гонки бомбардиров
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:1).
Заброшенная шайба сначала была записана на Владислава Наместникова, но позже в протокол было внесено изменение.
На его российского нападающего стало 44 (22+22) очка в 31 матче сезона.
Он стал единоличным лидером гонки бомбардиров, обогнав одноклубника Стивена Стэмкоса и вновь догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке снайперов.
Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.