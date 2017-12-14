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    Евролига. 12-й тур. «Химки» в гостях у «Уникахи», «Реал» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Уникаха Барселона Бамберг Реал

    Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» проведут гостевой матч с испанской «Уникахой».

    В Мадриде состоится принципиальная встреча между «Реалом» и «Барселоной».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    12-й тур

    Фенербахче Турция  –  Жальгирис Литва 29:28 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Бамберг Германия  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    14 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Уникаха Испания  –  БК Химки Россия
    Дата проведения
    14 декабря, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  Барселона Испания
    Дата проведения
    14 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 9-2, Олимпиакос Греция – 9-2, Фенербахче Турция – 8-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Химки Россия – 7-4, Жальгирис Литва – 6-5, Реал Испания – 5-6, Баскония Испания – 5-6, Бамберг Германия – 5-6, Барселона Испания – 4-7, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Валенсия Испания – 3-8, Анадолу Эфес Турция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Уникаха Испания – 3-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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