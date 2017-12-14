Евролига. 12-й тур. «Химки» в гостях у «Уникахи», «Реал» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» проведут гостевой матч с испанской «Уникахой».

В Мадриде состоится принципиальная встреча между «Реалом» и «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

12-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 9-2, Олимпиакос Греция – 9-2, Фенербахче Турция – 8-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Химки Россия – 7-4, Жальгирис Литва – 6-5, Реал Испания – 5-6, Баскония Испания – 5-6, Бамберг Германия – 5-6, Барселона Испания – 4-7, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Валенсия Испания – 3-8, Анадолу Эфес Турция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Уникаха Испания – 3-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.