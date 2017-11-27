Судьи не засчитали гол «Барсы» в ворота «Валенсии», хотя мяч пересек линию после удара Месси

Судья матча 14-го тура примеры «Валенсия» – «Барселона» (1:1) Игнасио Иглесиас Вильянуэва не засчитал гол каталонской команды.

После удара нападающего гостей при счете 0:0 мяч пересек линию ворот Нето, но арбитры не зафиксировали это. Главному рефери помогают лайнсмены Альфонсо Костойя Родригес и Энрике Рамос Феррейрос.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона».

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