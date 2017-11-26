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    Кадыров об Олимпиаде: «Позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать»

    Теги допинг сборная России Рамзан Кадыров сборная России жен Пхенчхан-2018

    Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российские спортсмены должны ехать в Пхенчхан-2018 только под флагом своей страны.

    «Нет, если мою страну не уважают, если там не разрешают поднять флаг или исполнить гимн, то после этого спортсмены, если ищут другие государства, чтобы выступать, – я считаю, это неправильно.

    Зачем им нужна победа в этой Олимпиаде? Там уже несправедливость, там уже играет политика.

    Нашим спортсменам надо претерпеть, а последующее поколение это оценит. Это позор для всех государств, которые пытаются это делать, И позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать», – рассказал Кадыров в эфире «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

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