Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Челси»
В 13-м туре АПЛ «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» сразится с «Челси», «Арсенал» встретится на выезде с «Бернли», а «Манчестер Сити» – с «Хаддерсфилдом».
Чемпионат Англии
13-й тур
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.30, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обианг, Арнаутович (Айю, 69), Лансини, Масуаку (Сако, 90), Кэрролл.
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Лестер –
Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Иборра, Грэй (Слимани, 90), Марез (Чилуэлл, 70), Варди.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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