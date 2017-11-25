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    Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Челси»

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    В 13-м туре АПЛ «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» сразится с «Челси», «Арсенал» встретится на выезде с «Бернли», а «Манчестер Сити» – с «Хаддерсфилдом».

    Чемпионат Англии

    13-й тур

    Суонси – Борнмут
    Дата проведения
    25 ноября, 18.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Брайтон
    Дата проведения
    25 ноября, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Сток Сити
    Дата проведения
    25 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Вест Бромвич
    Дата проведения
    25 ноября, 18.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ньюкасл – Уотфорд
    Дата проведения
    25 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Челси
    Дата проведения
    25 ноября, 20.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Эвертон
    Дата проведения
    26 ноября, 16.30, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бернли – Арсенал
    Дата проведения
    26 ноября, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хаддерсфилд – Манчестер Сити
    Дата проведения
    26 ноября, 19.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Лестер 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    24 ноября, 23.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Олбрайтон, 1:1 – 45 Куяте.
    Вест ХэмХарт, Сабалета, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обианг, Арнаутович (Айю, 69), Лансини, Масуаку (Сако, 90), Кэрролл.
    ЛестерШмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Иборра, Грэй (Слимани, 90), Марез (Чилуэлл, 70), Варди.
    Предупреждения:
    Грэй (79), Айю (79).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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