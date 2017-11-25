Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Челси»

В 13-м туре АПЛ «МЮ» примет «Брайтон», «Ливерпуль» сразится с , «Арсенал» встретится на выезде с «Бернли», а «Манчестер Сити» – с .

Чемпионат Англии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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