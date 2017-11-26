Чемпионат Италии. »Ювентус» против «Кротоне», «Наполи» победил «Удинезе»
В 14-м туре итальянской серии А «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), «Милан» сыграл вничью с «Торино» (0:0), «Наполи» победил «Удинезе» (1:0), «Ювентус» встречается с «Кротоне».
Чемпионат Италии
14-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
-
Милан –
Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Монтоливо, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Сусо, Калинич (Кутроне, 77), Андре Силва.
-
Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Ансальди, Базелли (Аккуа, 87), Ринкон, Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Ляйич (Яго Фальке, 69).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 59 Эль-Шаарави, 1:1 – 70, пенальти Лападула.
-
Дженоа –
Перин, Иццо, Сполли, Зуканович, Рози, Ригони, Велозу (Кофи, 90), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Лападула, 63), Таарабт (Омеонга, 86).
-
Рома –
Алиссон, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Наингголан (Шик, 87), де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Джеко, Перотти (Дефрель, 58).
- Предупреждения:
- Фасио (44), Наингголан (47), Жезус (71), Таарабт (74).
- Удаление:
- де Росси (69).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Фриули»
- Гол:
- 0:1 – 33 Жоржиньо.
-
Удинезе –
Скуффет, Анджелла (Байич, 83), Ларангейра, Самир, Видмер, Барак, Фофана (Янкто, 74), Балич, Аднан, де Пауль, Перица (Лазанья, 60).
-
Наполи –
Рейна, Маджо, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 71), Гамшик (Рог, 83), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Зелиньски, 78).
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 25 де Врей, 1:1 – 90, пенальти Эль-Бабакар.
-
Лацио –
Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич (Баста, 77), Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 62), Луис Альберто (Кайседо, 88), Иммобиле.
-
Фиорентина –
Спортьелло, Лорини (Витор Уго, 65), Пеццелья, Астори, Бираги, Бенасси (Сапонара, 77), Бадель, Верету, Кьеза, Симеоне, Терео (Эль-Бабакар, 60).
- Предупреждения:
- Астори (11), Лорини (49), Раду (87), Милинкович-Савич (90).
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
-
Ювентус –
Буффон, Бенатия, Хеведес (Пьянич, 68), Алекс Сандро, Бардзальи, Матюиди, Маркизио (Стураро, 77), Дуглас Коста, Лихтштайнер (Де Шильо, 57), Манджукич, Дибала.
-
Кротоне –
Кордац, Айети, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис (Ромеро, 79), Налини, Роден, Тонев (Тротта, 75), Будимир.
- Дата проведения
- 27 ноября, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
-
Болонья –
Миранте, Мбайе, Майетта, Де Мео, Торосидис, Донса, Пульгар, Поли, Верди (Оквонкво, 69), Дестро (Масина, 46), Паласио (Таидер, 79).
-
Сампдория –
Вивиано, Берешиньски (Альварес, 66), Сильвестре, Феррари, Стринич (Мурру, 8), Баррето, Торрейра, Верре, Рамирес (Капрари, 46), Куальярелла, Сапата.
- Предупреждения:
- Торосидис (43), Берешиньски (61), Феррари (70).
- Удаление:
- Торосидис (45).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
-
Сассуоло –
Консильи, Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Бьондини (Маццителли, 61), Маньянелли (Фальчинелли, 61), Миссироли, Берарди (Скамакка, 75), Матри, Политано.
-
Верона –
Николас, Касерес, Караччоло, Эрто, Фарес, Ромуло, Сукулини, Бюхель, Верде (Супреан, 80), Валоти, Черчи (Паццини, 61; Бесса, 87).
- Удаление:
- Эрто (66).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
-
Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Цесар, Томович, Гобби, Бастьен, Ригони (Депаоли, 76), Хетемай, Бирса (Гаудино, 88), Меджорини (Пеллиссье, 57), Инглезе.
-
СПАЛ –
Гомис, Вяйсянен (Скьявон, 84), Викари, Фелипе, Ладзари, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Грасси, Маттьелло, Палоски, Бонаццоли (Флоккари, 70).
- Предупреждение:
- Мора (81).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Сарденья»
-
Кальяри –
Биттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли, Фараго, Барелла, Чигарини, Ионицэ (Фариас, 64), Падоин, Паволетти (Джаннетти, 87), Жоао Педро (Коссу, 82).
-
Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон, Весино (Брозович, 53), Гальярдини, Кандрева (Жоау Канселу, 86), Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 90).
- Предупреждения:
- Миранда (13), Чеппителли (66), Гальярдини (81), Джаннетти (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.