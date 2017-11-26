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    Чемпионат Италии. »Ювентус» против «Кротоне», «Наполи» победил «Удинезе»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 14-м туре итальянской серии А «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), «Милан» сыграл вничью с «Торино» (0:0), «Наполи» победил «Удинезе» (1:0), «Ювентус» встречается с «Кротоне».

    Чемпионат Италии

    14-й тур

    Милан – Торино 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    МиланДоннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Монтоливо, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Сусо, Калинич (Кутроне, 77), Андре Силва.
    ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Ансальди, Базелли (Аккуа, 87), Ринкон, Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Ляйич (Яго Фальке, 69).
    Предупреждения:
    Бурдиссо (42), Ринкон (62).
    Дженоа – Рома 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    26 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 59 Эль-Шаарави, 1:1 – 70, пенальти Лападула.
    ДженоаПерин, Иццо, Сполли, Зуканович, Рози, Ригони, Велозу (Кофи, 90), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Лападула, 63), Таарабт (Омеонга, 86).
    РомаАлиссон, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Наингголан (Шик, 87), де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Джеко, Перотти (Дефрель, 58).
    Предупреждения:
    Фасио (44), Наингголан (47), Жезус (71), Таарабт (74).
    Удаление:
    де Росси (69).
    Удинезе – Наполи 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    26 ноября, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 33 Жоржиньо.
    УдинезеСкуффет, Анджелла (Байич, 83), Ларангейра, Самир, Видмер, Барак, Фофана (Янкто, 74), Балич, Аднан, де Пауль, Перица (Лазанья, 60).
    НаполиРейна, Маджо, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 71), Гамшик (Рог, 83), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Зелиньски, 78).
    Предупреждения:
    Ларангейра (21), Жоржиньо (27), Перица (45), Аднан (65), де Пауль (71), Видмер (89).
    Лацио – Фиорентина 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    26 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 де Врей, 1:1 – 90, пенальти Эль-Бабакар.
    ЛациоСтракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич (Баста, 77), Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 62), Луис Альберто (Кайседо, 88), Иммобиле.
    ФиорентинаСпортьелло, Лорини (Витор Уго, 65), Пеццелья, Астори, Бираги, Бенасси (Сапонара, 77), Бадель, Верету, Кьеза, Симеоне, Терео (Эль-Бабакар, 60).
    Предупреждения:
    Астори (11), Лорини (49), Раду (87), Милинкович-Савич (90).
    Ювентус – Кротоне 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 52 Манджукич, 2:0 – 60 Де Шильо, 3:0 – 71 Бенатия.
    ЮвентусБуффон, Бенатия, Хеведес (Пьянич, 68), Алекс Сандро, Бардзальи, Матюиди, Маркизио (Стураро, 77), Дуглас Коста, Лихтштайнер (Де Шильо, 57), Манджукич, Дибала.
    КротонеКордац, Айети, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис (Ромеро, 79), Налини, Роден, Тонев (Тротта, 75), Будимир.
    Предупреждения:
    Будимир (32), Бенатия (45), Матюиди (50).
    Аталанта – Беневенто
    Дата проведения
    27 ноября, 22.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Болонья – Сампдория 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Верди, 2:0 – 23 Мбайе, 3:0 – 73 Оквонкво.
    БолоньяМиранте, Мбайе, Майетта, Де Мео, Торосидис, Донса, Пульгар, Поли, Верди (Оквонкво, 69), Дестро (Масина, 46), Паласио (Таидер, 79).
    СампдорияВивиано, Берешиньски (Альварес, 66), Сильвестре, Феррари, Стринич (Мурру, 8), Баррето, Торрейра, Верре, Рамирес (Капрари, 46), Куальярелла, Сапата.
    Предупреждения:
    Торосидис (43), Берешиньски (61), Феррари (70).
    Удаление:
    Торосидис (45).
    Сассуоло – Верона 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Сукулини, 0:2 – 31 Верде.
    СассуолоКонсильи, Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Бьондини (Маццителли, 61), Маньянелли (Фальчинелли, 61), Миссироли, Берарди (Скамакка, 75), Матри, Политано.
    ВеронаНиколас, Касерес, Караччоло, Эрто, Фарес, Ромуло, Сукулини, Бюхель, Верде (Супреан, 80), Валоти, Черчи (Паццини, 61; Бесса, 87).
    Предупреждения:
    Эрто (11), Фарес (80).
    Удаление:
    Эрто (66).
    Кьево – СПАЛ 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17, автогол Цесар, 1:1 – 66 Инглезе, 2:1 – 81 Инглезе.
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Цесар, Томович, Гобби, Бастьен, Ригони (Депаоли, 76), Хетемай, Бирса (Гаудино, 88), Меджорини (Пеллиссье, 57), Инглезе.
    СПАЛГомис, Вяйсянен (Скьявон, 84), Викари, Фелипе, Ладзари, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Грасси, Маттьелло, Палоски, Бонаццоли (Флоккари, 70).
    Предупреждение:
    Мора (81).
    Кальяри – Интер 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.45, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Икарди, 0:2 – 55 Брозович, 1:2 – 71 Паволетти, 1:3 – 83 Икарди.
    КальяриБиттенкур, Романья, Чеппителли, Андреолли, Фараго, Барелла, Чигарини, Ионицэ (Фариас, 64), Падоин, Паволетти (Джаннетти, 87), Жоао Педро (Коссу, 82).
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон, Весино (Брозович, 53), Гальярдини, Кандрева (Жоау Канселу, 86), Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 90).
    Предупреждения:
    Миранда (13), Чеппителли (66), Гальярдини (81), Джаннетти (89).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

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