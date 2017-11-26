Чемпионат Италии. »Ювентус» против «Кротоне», «Наполи» победил «Удинезе»

В 14-м туре итальянской серии А «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), «Милан» сыграл вничью с «Торино» (0:0), «Наполи» победил «Удинезе» (1:0), встречается с «Кротоне».

Чемпионат Италии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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