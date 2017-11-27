Skate America. Мияхара одержала победу, Цурская – 4-я, Саханович – 5-я
В Лейк-Плэсиде (США) на шестом этапе Гран-при Skate America завершились женские соревнования. Победу одержала японка Сатоко Мияхара, россиянка Полина Цурская – четвертая.
Гран-при
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Женщины
Итоговое положение
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 214,03
2. Каори Сакамото (Япония) – 210,59
3. Брэди Теннел (США) – 204,10
4. Полина Цурская (Россия) – 195,56
5. Серафима Саханович (Россия) – 189,75
6. Габриэль Дэйлман (Канада) – 189,14
7. Алена Леонова (Россия) – 185,93
8. Карен Чен (США) – 182,80
9. Николь Райичова (Словакия) – 167,61
10. Ли Сяннин (Китай) – 164,32
Произвольная программа
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,31
2. Каори Сакамото (Япония) – 141,19
3. Брэди Теннел (США) – 137,09
4. Полина Цурская (Россия) – 132,36
5. Серафима Саханович (Россия) – 123,47
6. Карен Чен (США) – 123,27
7. Алена Леонова (Россия) – 122,02
8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 121,06
9. Николь Райичова (Словакия) – 112,18
10. Ли Сяннин (Китай) – 109,08
Американка Эшли Вагнер снялась с произвольной программы.
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America
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