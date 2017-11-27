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    Skate America. Мияхара одержала победу, Цурская – 4-я, Саханович – 5-я

    Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate America Алена Леонова сборная США сборная Японии сборная Китая Эшли Вагнер женское катание Сатоко Мияхара Серафима Саханович Габриэль Дэйлман Карен Чен Брэди Теннелл Каори Сакамото сборная Словакии Николь Райичова Полина Цурская Ли Сяннин

    В Лейк-Плэсиде (США) на шестом этапе Гран-при Skate America завершились женские соревнования. Победу одержала японка Сатоко Мияхара, россиянка Полина Цурская – четвертая. 

    Гран-при

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Сатоко Мияхара (Япония) – 214,03
    2. Каори Сакамото (Япония) – 210,59
    3. Брэди Теннел (США) – 204,10
    4. Полина Цурская (Россия) – 195,56
    5. Серафима Саханович (Россия) – 189,75
    6. Габриэль Дэйлман (Канада) – 189,14
    7. Алена Леонова (Россия) – 185,93
    8. Карен Чен (США) – 182,80
    9. Николь Райичова (Словакия) – 167,61
    10. Ли Сяннин (Китай) – 164,32

    Произвольная программа

    1. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,31
    2. Каори Сакамото (Япония) – 141,19
    3. Брэди Теннел (США) – 137,09
    4. Полина Цурская (Россия) – 132,36
    5. Серафима Саханович (Россия) – 123,47
    6. Карен Чен (США) – 123,27
    7. Алена Леонова (Россия) – 122,02
    8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 121,06
    9. Николь Райичова (Словакия) – 112,18
    10. Ли Сяннин (Китай) – 109,08

    Американка Эшли Вагнер снялась с произвольной программы. 

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America

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