Кубок мира. Супермикст. Сливко и Елисеев, Дорен-Абер и Мартен Фуркад выступят в гонке
26 ноября в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Россияне Матвей Елисеев и Виктория Сливко пробегут супермикст.
Фавориты
1. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
2. Мари Дорен-Абер – Мартен Фуркад (Франция)
3. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)
4. Галина Вишневская – Максим Браун (Казахстан)
5. Линн Перссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
6. Эмили Дреиссигакер – Лейф Нордгрин (США)
7. Ирен Кадуриш – Марио Дольдер (Швейцария)
8. Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина)
9. Джессика Йислова – Михал Шлезингр (Чехия)
10. Виктория Сливко – Матвей Елисеев (Россия)
11. Хильде Фенне – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.15
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