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    Кубок мира. Супермикст. Сливко и Елисеев, Дорен-Абер и Мартен Фуркад выступят в гонке

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    26 ноября в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Россияне Матвей Елисеев и Виктория Сливко пробегут супермикст.

    Фавориты

    1. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
    2. Мари Дорен-Абер – Мартен Фуркад (Франция)
    3. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)
    4. Галина Вишневская – Максим Браун (Казахстан)
    5. Линн Перссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
    6. Эмили Дреиссигакер – Лейф Нордгрин (США)
    7. Ирен Кадуриш – Марио Дольдер (Швейцария)
    8. Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина)
    9. Джессика Йислова – Михал Шлезингр (Чехия)
    10. Виктория Сливко – Матвей Елисеев (Россия)
    11. Хильде Фенне – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

    Дата проведения
    26 ноября, 16.15
    Онлайн гонки

    Эстерсунд, Швеция. Эстафета

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