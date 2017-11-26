Гран-при Абу-Даби. Боттас выиграл гонку, Хэмилтон – второй, Феттель – третий
Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
26 ноября 2017 года
Яс-Марина, Абу-Даби
26 ноября 2017 года
Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 55 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,899
3. Себастьян Феттель («Феррари») +19,330
4. Кими Райкконен («Феррари») +45,386
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +46,269
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +85,713
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +92,062
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +98,911
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
16. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
18. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
Сходы
Карлос Сайнс-младший («Рено»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
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