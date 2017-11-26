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    Гран-при Абу-Даби. Боттас выиграл гонку, Хэмилтон – второй, Феттель – третий

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл
    Гран-при Абу-Даби
    Яс-Марина, Абу-Даби
    26 ноября 2017 года
    Гонка
     
    1. Валттери Боттас («Мерседес») – 55 кругов
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,899
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +19,330
    4. Кими Райкконен («Феррари») +45,386
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +46,269
    6. Нико Хюлькенберг («Рено») +85,713
    7. Серхио Перес («Форс-Индия») +92,062
    8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +98,911
    9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
    10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
    11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
    13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    14. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
    15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
    16. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    17. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
    18. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
     
    Сходы
     
    Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

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